الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: ختام برنامج تدريبي للفتيات على التفصيل والخياطة بدمياط

دورات تفصيل الملابس
دورات تفصيل الملابس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بشأن ختام فاعليات الدورة التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرية السرو بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، والانتهاء من الاختبارات العملية والنظرية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير برامج تدريبية متخصصة على تلك المهن داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة بما يلبى احتياجات الشباب وأمنياتهم .

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط في تقريرها الذى تلقته الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء الاختبارات النظرية والعملية لـ 10 متدربات تم تدريبهم على مهنة التفصيل والخياطة بجميع أقسامها على أيدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في ديوان عام الوزارة، وعلى أحدث الأدوات وأساليب التدريب المغايرة لما هو متواجد داخل المصانع والشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال.

وأضافت مدير المديرية أنه سيتم تسليم المتدربات شهادة معتمدة باجتياز الدورة التدريبية صادرة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة تؤهلهم للعمل بها داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، كما سيتم توفير فرص عمل لائقة للراغبين داخل منشآت المحافظة التي تعمل في هذا المجال للمشاركة في عمليات التنمية وزيادة الإنتاجية.

احتياجات الشباب الإختبارات العملية التفصيل والخياطة الدورة التدريبية الرئاسية حياة كريمة القوى العاملة حسن شحاتة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المصانع والشركات

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