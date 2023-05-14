أشرف زكى: ترشحت لأصبح وزيرًا أكثر من مرة ونقابة الممثلين مسئولية كبيرة

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن ترشحه أكثر من مرة لمنصب وزاري ولكن لم يكتمل الموضوع، قائلًا: "ترشحت أكثر من مرة لأصبح وزير والوزير فاروق حسني كان يجعل كل من يعمل معه وزيرًا، ونقابة المهن التمثيلية مسئولية كبير وهذا هو اختياري".

وأوضح الدكتور أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية له، أنه لم يتمن منصب الوزارة وحصل على ترشيحات وأخذ رأيه لتولى منصب خلال أيام حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وسمعت عن ترشيحي من بعض الأجهزة.

وأشار الدكتور أشرف زكي، إلى أنه ضاع منه الكثير من الأدوار الفنية بسبب انشغاله بالعمل النقابي وعدم قدرته على التخلي عن هاتفه، متابعًا: "اشتغلت مع المخرج محمد سامي في مسلسل كلام على ورق، وأعتبره أهم مسلسل عملته في حياتي وكنت خارج النقابة وقتها".