الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السفير محمد توفيق يفتتح ورشة "تنمية" بمتحف نجيب محفوظ (صور)

متحف نجيب محفوظ
متحف نجيب محفوظ

انطلقت اليوم فعاليات ورشة "تنمية" بتكية أبو الدهب متحف نجيب محفوظ، والتي حاضر فيها السفير الأديب محمد توفيق سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية سابقاً، وعضو اتحاد كتاب مصر والمستشار الأدبي لنادي الكتاب العربي، يأتى ذلك استمرارًا لجهود قطاع صندوق التنمية الثقافية، تحت رئاسة الدكتور هاني أبو الحسن.

 حضر الورشة عدد كبير من المتدربين الشباب حيث أن ورشة "تنمية" تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية في مختلف الاتجاهات الأدبية والفنية والفكرية، كما انها تساعد الشباب علي تنمية مواهبهم ورفع قدراتهم، وفتح منصة للشباب لعرض نصوصهم وتطويرها بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز.

بدء السفير الورشة بالعديد من المحاور أهمها الشخصيات والبناء والحبكة، كما تناول سعادته محور الصور والرموز ووجهة النظر. 

يمنح صندوق التنمية الثقافية شهادة موثقة لدعم المواهب الشابة والطاقات الإبداعية المميزة، وتقدم الورش مجاناً تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتعد ورشة "تنمية" الأدبية من إعداد وتقديم الدكتور شهد مختار، مسؤول النشاط الأدبي بالصندوق.

ويعد متحف الأديب العالمى نجيب محفوظ من المتاحف المهمة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل، حيث يضم المتحف طابقين الأول ويضم عدد من المكتبات منها مكتبة عامة، مكتبة النقد الأدبي، مكتبة الفنون والآداب، مؤلفات نجيب محفوظ، مكتبة سمعبصرية وتضم عدد من المؤلفات بصيغة pdf، بالاضافة لمكتبة للطفل.

أما الطابق الثاني فيشتمل على عدد من الغرف منها: قاعتان للأوسمة والنياشين التي حصل عليها نجيب محفوظ خلال مسيرته الإبداعية، قاعة الحارة ويعرض بها فيلم عن حارة نجيب محفوظ، قاعة أصداء السيرة والتي تضم متعلقات أديب نوبل الشخصية، قاعة السينما وتعرض مقتطفات من أعماله التي تحولت إلى أفلام، وقاعة تجليات وبها مكتب أديب نوبل ومكتبته الشخصية، قاعة نوبل وبها شهادة الحصول على الجائزة بالإضافة إلى الحاصلين على جائزة نوبل منذ تدشينها، قاعة أحلام الرحيل وبها أخر المتعلقات الشخصية لأديب نوبل ومعلومات عن محاولة اغتياله وجنازته.

متحف نجيب محفوظ السفير الأديب محمد توفيق الولايات المتحدة الامريكية صندوق التنمية الثقافية الدكتور هاني أبو الحسن

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