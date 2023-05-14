الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العدالة والتنمية" يصدر بيانًا حول نتائج الانتخابات الرئاسية: نحترم النتائج مهما كانت

الناطق باسم حزب العدالة
الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك

أكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الأحد، أنه من غير الصواب الإدلاء برأي حول نتائج الانتخابات وسط فتح 40٪ فقط من الصناديق.

وقال جليك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، لا نفهم سبب تسرع وهرع الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري ورئيسا بلدية أنقرة وإسطنبول لاتهام وكالة الأناضول بالتضليل.

وتابع جليك "حزبنا معروف عنه احترام نتائج الانتخابات مهما كانت، فيما أنتم معروفون بالانقلاب على النتائج ورفضها عندما لا تناسبكم".

ولفت إلي أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ونظيره في أنقرة منصور يافاش وبعد اتهامهما للعدالة والحرية ولوكالة الأناضول بتضليل النتائج، أعلنا أن الفائز من الانتخابات هو كمال كلجدار أوغلو، رغم أن فرز الأصوات متواصل، مؤكدًا أن هذا تصرف لا مسؤول ويخلو من احترام الإرادة الوطنية: "أكدنا مرارًا أننا سنحترم نتائج الانتخابات مهما كانت".

العدالة والتنمية نتائج الإنتخابات حزب الشعب الجمهوري وكالة الأناضول رئيس بلدية إسطنبول

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