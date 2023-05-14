الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أبناء الشرقية عن الحوار الوطنى: خطوة هامة.. ونطالب بمناقشة إنشاء منطقة استثمارية

محمد ثروت عمر
محمد ثروت عمر

قال محمد ثروت عمر، أحد بناء مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، أن الحوار الوطنى هو خطوة هامة، تعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية،  وقدرة ابنائها المخلصين على مواجهة الصعوبات وتخطى التحديات مهما عظمت.

وأوضح أن هذا الحدث، الذى وضع لبنته الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنظرته المستقبلية وقيادته الحكيمة هو حدث جلل، جعل لكافة طوائف الشعب حق المشاركة فى صناعة قرارات الدولة، وتحديد الأولويات والمطالب التى من المفترض ان يتم الإلتفات لها.

وقال إنه يتحدث من مركزالحسينية، والذى انعم الله عليه بمبادرة "حياة كريمة "، وهو أكبر مراكز محافظة الشرقية، مكون من 41 قرية، شملتهم جميعا إصلاحات وفوائد المبادرة، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية، على ما تم من إصلاحات غيرت شكل قرى المركز، وحجم الخدمات التى تم تقديمها لأبناء مركز الحسينية والذى كان مفتقرا للخدمات، فأصبح مواطنيه الآن ينعمون بخدمات خففت عن كاهلهم معاناة كبيرة.

وعن ما يجب مناقشته فى الحوار الوطنى، قال محمد ثروت عمر، أنه ولابد من الإلتفات لملفى الصحة والتعليم، والذى تقوم عليه نجاحات الدول، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من ما قدمته مبادرة حياة كريمة لخدمة المركز، إلا أن هناك معاناة وأزمة فى العنصر البشرى في قطاعى الصحة والتعليم، مطلبا بضرورة توفير العنصر البشرى وسد العجز فيه فى ذلك المجالين.

كما وجه نداء للرئيس عبد التفاح السيسى، يطالب فيه أن يتم مناقشة مشروع إنشاء منطقة استثمارية أو صناعية بمركز الحسينية، مؤكدا أن هناك مساحات كبيرة من أراضى أملاك الدولة بمركز الحسينية ، باعتبارها خطوة هامة وحلم من أحلام ابناء مركز الحسينية، حيث أن المناطق الصناعية والإستثمارية بمحافظة الشرقية، بعيدة عن هذ المركز النائى، داعيا كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لزيارة مركز الحسينية ، ليجنوا ثمار ما قدموه فى مبادرة حياة كريمة والتعرف على إنجازاتهم عن قرب، ويروا كم تغير حال الأهالى بعد تلك المبادرة.

مركز الحسينية الحوار الوطنى مبادرة حياة كريمة انجازات هامة مبادرة رئاسية

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