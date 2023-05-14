الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كلمات من بره المنهج".. تباين آراء طلاب الشهادة الابتدائية بالجيزة حول امتحان الإنجليزي

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية

انتهى طلاب الشهادة الابتدائية، اليوم الأحد،  من تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في ثالث أيام امتحانات الشهادة الابتدائية لنهاية العام الدراسي، ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة الابتدائية بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حول مستوى امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي جاءت على النحو التالي.

قالت جنى محمود، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان بمستوى الطالب المتوسط، لافتة إلى أن المراقبين لم يسمحوا بالغش نهائي حتى في الدقائق الأخيرة، خاصة وأن بعض الطلاب  كانوا لازالوا متعسرين في بعض الأسئلة ولم يتمكنوا من حلها.

 فيما أضافت سالي محمد، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان يحتوي على العديد من الأسئلة الصعبة والعديد من الكلمات والجمل التي لم يتمكن الطلاب من ترجمتها خاصة وأنها لم تمر عليهم في المنهج من قبل، كما أن وقت الامتحان كان كافيا لحل الأسئلة ولكن لم يكن كافي للمراجعة أكثر من مرة للتأكد والاطمئنان على إنجاز جميع الأسئلة.

- الاختيارات ما بين متعدد أصعب ما جاء في الامتحان

أوضحت تارا هشام، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان متوسط يحتوي على بعض الأسئلة وغيرها صعب، حيث كانت فقرة الاختيارات ما بين متعدد أصعب ما جاء في الامتحان وهي أكثر جزء شكى منه طلاب الشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى استخراج الكلمة الخطأ فهي من الأجزاء الصعبة أيضا في امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة الجيزة يوم الخميس الماضي بامتحان مادة اللغة العربية، ويوم السبت امتحان مادة الرياضيات، اليوم الأحد امتحان مادتي الانجليزي والعلوم، غداً الاثنين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

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