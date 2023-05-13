مصطفى قمر يتجه لعرض فيلمه "أولاد حريم كريم" نهاية الصيف

يواصل النجم مصطفى قمر تصوير أحدث أعماله السينمائية “أولاد حريم كريم” الذي يعد الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي قدمه قبل 18 عاما وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم أولاد حريم كريم

ونجح مصطفى قمر أخيرا في التغلب على كافة الظروف التي عرقلت تصوير الفيلم لمدة 3 سنوات متتالية منذ البدء في التحضيرات الأولى للعمل، وقررت الجهة المنتجة للفيلم التصوير على مدار الفترة القادمة من أجل العرض في أقرب فرصة حيث تنوي الشركة التواجد بموسم نهاية الصيف الجاري والذي أصبح من المواسم التي تتواجد فيها مجموعة من الأفلام خلال السنوات الماضية.

ويرصد الفيلم التغيرات التي طرأت على الأبطال خلال الفترة الماضية وكيف تحول الأطفال في الجزء الأول إلى شباب تحدث لهم مشكلات مختلفة كما تتحول مشكلات الآباء إلى مشكلات من نوع خاص وضعهم فيها الجيل الجديد.

ويتواجد مصطفى قمر في الجزء الثاني بالإضافة إلى خالد سرحان وداليا البحيري وعلا غانم وتواجد عدد من الشباب في الجزء الثاني من العمل منهم الفنان تيام مصطفى قمر ورنا رئيس وغيرهم من الشباب.

كان من المقرر أن يتم تصوير العمل في 2020 بعد عدد من التحضيرات وكتابة جزء كبير من السيناريو، إلا أن تفشي فيروس كورونا أوقف التصوير، خاصة أن الفيلم يعتمد على التصوير الخارجي بشكل كبير.



فيلم "حريم كريم" عرض في عام 2005، وأحداثه تدور حول زوجين ينفصلان لسوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القديمات في الجامعة.



الفيلم بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، علا غانم، ريهام عبدالغفور، بسمة، محمد شاهين، خالد سرحان، هناء الشوربجي، زيزي مصطفى، طلعت زكريا، من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.