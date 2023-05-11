الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

208 محاضر متنوعة خلال 4 لجان تفتيشية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتنفيذ الحازم لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي لكل أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

وشكّل المحافظ، لجان من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء للقيام بحملات على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها ومراقبة الأسعار والتأكد من وضعها على كل السلع.

وتفقد المحافظ عددًا من المحال المواد الغذائية ومحال الجزارة بقرى مركز زفتى تابع خلالها توافر السلع ووضع الأسعار عليها، موجهًا مديرية الطب البيطري بسحب عينة من أحد محال الجزارة لمعاينتها، كما كلّف المحافظ ٤ مجموعات قامت بمتابعة الأسواق ومحال المواد الغذائية في مراكز ومدن المحلة، كفر الزيات، قطور والسنطة، وأسفرت عن تحرير 208 محاضر متنوعة.

وقال رحمي، إن الحملات أسفرت في السنطة عن تحرير مديرية الصحة لعدد ٩٩ محضرًا تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية.

كما حررت مديرية التموين ٥٣ محضرًا ما بين عدم إعلان الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة ماكينة الصرف، حقن دواجن ومصنعات لحوم، مخالفة المواصفات والنظافة وعدم وجود ميزان حساس، استخدام شكارة دقيق بلدي مدعم لغرض غير المخصص له، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود تراخيص للمخبز.

في حين حررت مديرية الطب البيطري ٥ محاضر للذبح خارج المجازر، كما حررت هيئة سلامة الغذاء ٣ محاضر لأغذية منتهية الصلاحية وإعدام وتحريز لحوم ودواجن ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى ٤٨ محضر حررتهم الوحدات المحلية لإشغال الطريق ومخالفة الاشتراطات البيئية وعدم وجود تراخيص للمحال.

رحمي الامم المتحدة لجان تفتيشية تحرر دريم محضر بالسنطة قطور كفر الزيات

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