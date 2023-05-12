ناقشها الحوار الوطني .. خبير يوضح كيفيه تعزيز الهوية الوطنية؟

قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع و الانثروبولوجيا، إن تعزيز الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة التي سلط الحوار الوطني عليها الضوء؛ لتغيير المفاهيم لدى المواطنين.

أضاف الخولي، لـ “الدستور”، أن مصر تتمسك بهويتها الوطنية من ثقافة وتاريخ، لذلك تعمل الدولة على ترسيخ تلك المفاهيم للمواطنين ليعرفوا أهمية تعزيز الهوية الوطنية في ظل الانفتاح الذي نمر به بعد تطور التكنولوجيا وتسهيل عمليات التواصل من خلال مواقع التواصل وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

شدد الخولي على أهمية غرس المبادئ والأخلاق والهوية المصرية للأطفال في المدارس منذ نعومة أظافرهم، خاصة أن الأطفال يواجهون متاعب كثيرة داخل الأسرة في ظل التغييرات التي يشهدها المجتمع في الوقت الحالي، لذلك يجب على الأسر والمدارس تعليم الصغار أهمية تعزيز الهوية الوطنية ليدركوا أهمية الانتماء للوطن منذ الصغر.

وأوضح:"مصر تعمل بكل الطرق الممكنة لترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية وعلى الرغم من استقبالها للعديد من الثقافات الأخرى والمختلفة إلا أن المواطنين لا يزالون يحتفظون بهويتهم الأصلية بل ويعتزون بها أمام الغير .

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