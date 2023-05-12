الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ناقشها الحوار الوطني .. خبير يوضح كيفيه تعزيز الهوية الوطنية؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع و الانثروبولوجيا، إن تعزيز الهوية الوطنية من الموضوعات المهمة التي سلط الحوار الوطني عليها الضوء؛ لتغيير المفاهيم لدى المواطنين.

أضاف الخولي، لـ “الدستور”، أن مصر تتمسك بهويتها الوطنية من ثقافة وتاريخ، لذلك تعمل الدولة على ترسيخ تلك المفاهيم للمواطنين ليعرفوا أهمية تعزيز الهوية الوطنية في ظل الانفتاح الذي نمر به بعد تطور التكنولوجيا وتسهيل عمليات التواصل من خلال مواقع التواصل وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

شدد الخولي على أهمية غرس المبادئ والأخلاق والهوية المصرية للأطفال في المدارس منذ نعومة أظافرهم، خاصة أن الأطفال يواجهون متاعب كثيرة داخل الأسرة في ظل التغييرات التي يشهدها المجتمع في الوقت الحالي، لذلك يجب على الأسر والمدارس تعليم الصغار أهمية تعزيز الهوية الوطنية ليدركوا أهمية الانتماء للوطن منذ الصغر.

وأوضح:"مصر تعمل بكل الطرق الممكنة لترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية وعلى الرغم من استقبالها للعديد من الثقافات الأخرى والمختلفة إلا أن المواطنين لا يزالون يحتفظون بهويتهم الأصلية بل ويعتزون بها أمام الغير .

ويناقش الحوار الوطني أهم القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني، وتدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم من خلال الرابط الإلكتروني أضغط هنا.

الحوار الوطنى ضايا المحور المجتمعي لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتور حسن الخولي تعزيز الهوية الوطنية

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