"معايير الكتابة الإبداعية".. ورشة بمتحف نجيب محفوظ

ينظم متحف نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إطلاق أولى فعالياته الثقافية، وذلك بعقد ورشة (تنمية) الثقافية، وهي مزيج من الورش في مختلف الأنواع الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطاقات الإبداعية وتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم، وفتح منصة للشباب لعرض نصوصهم وتطويرها بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز.

وستبدأ أولى ورش (تنمية) الثقافية، بعقد ورشة بعنوان "معايير الكتابة الإبداعية"، ويحاضر في الورشة: الكاتب الروائي محمد توفيق، سفير مصر السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومجموعة كتاب جنيف، ونادي القلم الدولي، والمستشار الأدبي لنادي الكتاب العربي، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للكتاب الذي يعقد بجنيف.

من أبرز أعماله الأدبية: رواية "همس العقرب ، ورواية "فتاة الحلوى "، و رواية "جريمة في برج السعادة "، و المجموعة القصصية "عجميست "، والمجموعة القصصية "يوم سقوط القمر.

المحاور الرئيسة للورشة تتمثل في الشخصيات، والبناء والحبكة، ووجهة النظر، والصور والرموز.

وسيتم منح شهادات موثقة من صندوق التنمية الثقافية لمجتازي الورشة، مع العلم بأن الورشة مقدمة بصورة مجانية من الصندوق لدعم الشباب والمواهب الحقيقية، وتعقد ورشة (تنمية) الثقافية بإشراف وإعداد دكتور شهد مختار.

وتبدأ أولى محاضرات الورشة بمقر متحف نجيب محفوظ، الكائن بتكية أبو الدهب، بجوار مسجد الأزهر يوم الأحد ١٤ مايو، على أن تعقد مرتين إسبوعيًا يومي الأحد والخميس و لمدة إسبوعين، و ذلك في تمام الثالثة عصرًا.