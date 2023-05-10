الفيضانات تطارد بريطانيا.. إخلاء فوري للمنازل وتحذيرات للسكك الحديدية من الهبوط الأرضي

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك العشرات من المناطق في جميع أنحاء جنوب بريطانيا تحت خطر الفيضانات اليوم بعد أن انخفض إلى نصف متوسط هطول الأمطار الشهري لشهر مايو في غضون ساعات قليلة.

إخلاء للمنازل

وأصدرت وكالة البيئة 35 إنذارًا بالفيضانات وسبعة إنذارات لبريطانيا مع خريطة تكشف عن أكبر التجمعات حول سومرست وديفون وكورنوال، وفي قرية سومرست في شمال كادبوري تم إخلاء المنازل عندما غمر 18 عقارًا بالمياه التي قال السكان المحليون إنها وصلت إلى 4 أقدام (1.2 متر) في أجزاء.

تابعت الصحيفة أن رجال الإطفاء ساعدوا المواطنين على على الخروج من منازلهم في سيدماوث ديفون ، بينما تم إخلاء مدرسة في ستوربورت أون سيفيرن ورشيسترشاير بعد أن ضربها البرق.

وأضافت أنه تم تحذير ركاب السكك الحديدية الذين يستخدمون خدمات السكك الحديدية CrossCountry وSouth Western من أن الانهيار الأرضي بين Basingstoke و Winchester قد أدى إلى إغلاق جميع الخطوط.

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد هطول أمطار غزيرة، أمس، من المتوقع أن تستمر الأمطار طوال الأسبوع مع فترة راحة قصيرة يومي الجمعة والسبت، ثم ربما مزيد من الأمطار في الغرب يوم الأحد.