بعد بوسكيتس.. جوردي ألبا يفكر في الرحيل عن برشلونة

يبدو أن هناك لاعبًا آخر يستعد للرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تأكد رحيل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وكان سيرجيو بوسكيتس قد أعلن، اليوم الأربعاء، رحيله عن صفوف برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليُنهي مسيرة استمرت لمدة 15 عامًا.

شكوك حول استمرار جوردي ألبا مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، يستعد للرحيل عن صفوف البلوجرانا بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة ستعقد اجتماعًا هامًا خلال الساعات القليلة المقبلة، مع وكلاء أعمال جوردي ألبا، لتحديد مستقبل اللاعب في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة قدمت خيارين أمام جوردي ألبا، الخيار الأول هو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، ومن ثم سيكون له حرية اختيار النادي الذي يريد الانضمام إليه.

أما الخيار الثاني، سيكون البقاء مع برشلونة، ولكن في هذه الحالة سيكون على جوردي ألبا الموافقة على تخفيض راتبه السنوي، حتى يتناسب مع سقف الرواتب الجديد، لتجنب أزمة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن جودري ألبا لا يُمانع الرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الحالي إذا لزم الأمر؛ ولكنه قد يقرر البقاء نظرًا لأنه يرفض الانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.