مدير المعمل المركزى للنخيل: مصر تتصدر العالم فى إنتاج التمور

قال الدكتور عزالدين العباسى، مدير المعمل المركزى للنخيل بمركز البحوث الزراعية، إن مصر الأولى فى إنتاج التمور، حيث أنتجت 1.8 مليون طن من التمور من إجمالي 16 مليون نخلة مثمرة من محصول النخيل المزروع في مصر.

وأضاف العباسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تصدر كميات قليلة من التمور تبلغ 60 ألف طن كون معظم الأصناف التي تنتجها من الأنواع السماني والزعلول والحياني وبنت عيشة، هذه الأصناف رطبة وتكون نسبة الرطوبة بها من 30% إلى 40%، وقد تزيد على ذلك، وهذا يؤدي إلى زيادة تلف الثمار.

مدير المعمل المركزي للنخيل: صنف المجدول من التمور له عائد اقتصادي كبير

وطالب مدير المعمل المركزى للنخيل، بإقامة مصانع لإنتاج الخل والكحول والمربى والعصائر لكي نستفيد من الأصناف الرطبة، مشيرًا إلى أن تصدير مصر للتمور يعتمد على الأصناف النصف جافة خاصة صنفي الصعيدي والسيوي المزروعين في الواحات البحرية وسيوة والداخلة والخارجة والوادي الجديد وأسوان وقنا والأقصر.

وأشار العباسي، إلى أهمية الصنف المجدول من التمور، بسبب قيمته التصديرية العالية، إذ يتراوح سعر الطن من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار، ومصر بدأت زراعة حوالي مليون و400 ألف نخلة حتى الآن، ونعمل على الوصول إلى كميات كبيرة منه، موضحًا أن تصدير طن واحد من صنف المجدول يعادل 5 أو 7 مرات من الأصناف المصرية، وهذا له عائد اقتصادي كبير للغاية.