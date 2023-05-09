الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة بالقاهرة": تعيين 127 شخصًا من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

القوى العاملة
القوى العاملة

قال مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة أحمد عزاز إنه تم تعيين 127 شخصًا من ذوي الهمم كدفعة ثانية من المشاركين بملتقى التوظيف الذي أقامته المديرية خلال مارس الماضي، وذلك للعمل في 21 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة.

وأضاف عزاز - في تقريره لوزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة فرص العمل التي تم توفيرها لذوي الهمم بالملتقى والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التي وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم وفقًا للحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه استقبل عددًا من ذوي الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي كدفعة ثانية؛ تأكيدًا على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية، وجار استكمال باقي التعيينات ومتابعتها مع الشركات.

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