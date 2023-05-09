الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يصل إلى روما.. وسفير مصر فى استقباله

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وصل، منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، إلى مطار روما، لبدء زيارته الرعوية إلى الفاتيكان، للاحتفال بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

وكان في استقباله الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والسفير بسام راضي، سفير مصر بايطاليا، والأنبا أنطونيوس عزيز، بالكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما، والأب يوأنس لحظي، السكرتير السابق لبابا الفاتيكان.

وكان قد غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى دولة الفاتيكان، كان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولى، السيد محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.

الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس الأسقف العام اسة البابا تواضروس الثاني الآنبا إنجيلوس أسقف لندن الأنبا أنطونيو العاصمة الإيطالية العاصمة الإيطالية روما البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا لدى مصر تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة