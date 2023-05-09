البابا تواضروس يصل إلى روما.. وسفير مصر فى استقباله

وصل، منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له، إلى مطار روما، لبدء زيارته الرعوية إلى الفاتيكان، للاحتفال بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

وكان في استقباله الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والسفير بسام راضي، سفير مصر بايطاليا، والأنبا أنطونيوس عزيز، بالكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما، والأب يوأنس لحظي، السكرتير السابق لبابا الفاتيكان.

وكان قد غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى دولة الفاتيكان، كان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولى، السيد محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.