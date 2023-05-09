وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

واصل المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد جولاته الميدانية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 لصفوف النقل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأجرى وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء،جولة تفقدية لمتابعة العمل بإدارة باريس التعليمية يرافقه مدير الإدارة التعليمية استهلها بزيارة مدرستي بغداد الإبتدائية، بغداد الإعدادية، وشملت الزيارة تفقد مدرسة باريس الثانوية المشتركة، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان بمادة الكيمياء (المجموعة العلمية)، والجغرافيا ( المجموعة الأدبية ) .

واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة، على انتظام دخول الطلاب للجان الإمتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات وداخل لجان الامتحانات، وتحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

- التأكيد على توفير المناخ المناسب للطلاب لضمان سير الامتحان بدون قلق أو توتر

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة المحافظة على توفير المناخ المناسب للطلاب لضمان سير الامتحان بدون قلق أو توتر، وخلال جولته لمتابعة أعمال الكنترول شدد وكيل التعليم على المعنيين بالالتزام بكافة المسئوليات ومراعاة الدقة والشفافية بالعمل لضمان حصول كل طالب على حقه وعلى الوجه الأكمل.

وباشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أعمالها فى متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل 2022- 2023.



وأشار المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد أن الغرفة منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير العمل مع تواصل لحظى ومستمر عبر شبكة الفيديو مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.