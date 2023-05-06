السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق مع عاطلين تعديا على 2 بأسلحة بيضاء فى الإسكندرية

متهم
متهم

قررت نيابة المنتزه ثان بإشراف المستشار محمود عوف، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث في واقعة مطاردة والاعتداء على شابين بالأسلحة البيضاء بكورنيش المدينة، بسبب معاكسة فتاة، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على عدد من مقاطع فيديو مصورة تسجل الواقعة واستدعاء صاحبها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والمصابين.

وتمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من القبض على المتهمين بالاعتداء على مواطنين اثنين بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة وذلك في مطاردة ومشاجرة شوارع بمنطقة المندرة بكورنيش شرق المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ومطاردة بين 4 أشخاص بمنطقة المندرة بحري على كورنيش الإسكندرية بنطاق القسم.

وكشفت مقاطع فيديو التقطها مواطنون، عن قيام عاطلين بالتعدي ضربًا بالأسلحة البيضاء على اثنين آخرين بعد مطاردة ومشاجرة بينهما، وتركاهما وسط بركة من الدماء على كورنيش الإسكندرية وفرا هاربين.

وكما وصلت قوة أمنية رفقة سيارة الإسعاف، ونجحت القوة الأمنية في مطاردة المتهمين وإلقاء القبض عليهما، وتم نقل الشابين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه وأخطرت النيابة التحقيقات.

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