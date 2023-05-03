مصرع 109 أشخاص جراء الفيضانات في رواندا

أعلنت هيئة البث الرواندية، الأربعاء، مصرع 109 أشخاص وعشرات المفقودين نتيجة الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت غرب البلاد.

ونشرت هيئة البث الرواندية مقاطع مصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل (تويتر)، تظهر تدفق المياه بسرعة كاسحة وتدمر عشرات المنازل، وأكد فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي:"أول أولوياتنا الآن أن نصل إلى كل بيت دمرته الأمطار الغزيرة لنضمن محاولة إنقاذ أي شخص قد يكون محاصرا".

في السياق، أكد هابيتيجيكو أن عدد الوفيات بلغ 95 شخصا في الإقليم الغربي فقط، مشيرًا إلى أن الأقليم تلقى الصدمة الأكبر حيث وصل عدد إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 109 شخص، في ظل قابلية العدد للزيادة بسبب عشرات المفقودين، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار بدأ نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أمس، وفاضت مياه النهر بسبب الأمطار لتتسبب في فيضانات تضرب البلاد، من جانبها، أشارت منظمة الصليب الأحمر في أوغندا بأن 6 مواطنين لقوا مصرعهم في أوغندا، وبالتحديد في المدن الملاصقة للحدود مع رواندا ليلا بعد أن وصلت مياه الأمطار والفيضانات للمدن الأوغندية.