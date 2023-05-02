الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيد عبدالعال: التجهيزات للحوار الوطنى تؤكد أن النجاح ضرورة ولا توجد فرصة للفشل

سيد عبدالعال
سيد عبدالعال

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، إن الجهد القائم على الحوار الوطني والتحضير له على مدار عام  يؤكد أن القائمين عليه لديهم تحدٍ أنه لا توجد فرصة للفشل، وأن النجاح ضرورة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق على مخرجات الحوار الوطني هو عبارة عن توافق لكل المشاركين، مؤكدًا أن الحوار الوطني، برنامج عمل وطني يعبر عن توافق كل قوى المجتمع ولا يعبر عن شخص بعينه وهو مفهومنا عن الجمهورية الجديدة.

 أدوات اتصال الحوار مع الشارع

وأشار إلى أن أدوات اتصال الحوار مع الشارع، تكون من خلال البرامج، والتي تحول الحوار الوطني لثقافة شعبية وجملة الناس تتقبلها وتتعامل معها وتتناولها في جلساتها الخاصة وتترقب التوافقات في نهاية الحوار. 

الحوار الوطنى لا توجد فرصة للفشل النجاح ضرورة مخرجات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

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