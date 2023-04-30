الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الغربية يُشدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال أداء الامتحانات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

ترأس المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعين بإدارتي كفر الزيات وشرق المحلة، في إطار الاستعدادات التي تتخذها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2022 /2023، والتي ستبدأ بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من 6 مايو 2023 حتى 25 مايو 2023، وبالنسبة للشهادة الإعدادية (عام - مهني) من 20 مايو 2023 حتى 25 من نفس الشهر.

وخلال الاجتماع الذي عقد في إدارة كفر الزيات التعليمية بمدرسة الشهيد نقيب مهندس محمد هاني لاشين الثانوية بنين، بحضور المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، وفتوح مرعي، مدير عام الإدارة التعليمية بكفر الزيات، و راندا النمر، وكيل الإدارة، ومديري المراحل ورؤساء الاقسام وإدارة الأمن بالإدارة، وجه وكيل الوزارة مديري المدارس والمراحل المختلفة بالإدارة إلى جميع الضوابط الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، لجميع الطلاب، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تماماً، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية بشرق المحلة، بحضور الدكتور هاني مجاهد، مدير عام الإدارة التعليمية، و محمد أبو كفر، وكيل الإدارة، ومديري المراحل ورؤساء الاقسام بالإدارة، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس، وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن اى أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.

كما وجه بضرورة رصد الدرجات أولاً بأول فى الشيت الورقي والالكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت تماماً، والحفاظ على سرية الكنترول وتأمينه تماماً، وإعلان النتائج كما هي بعد مراجعة التوجيهات الفنية للنتائج واعتمادها، والتأكيد على عدم السماح بدخول أى طالب للمدرسة ومعه تليفون محمول حتى ولو مغلق، والتشديد على تأمين الكنترولات وتأمين اللجان، والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز والمدن والشرطة لتأمين محيط المدارس وإزالة أي إشغالات حولها.

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