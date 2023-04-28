هل الفراخ البرازيلى صالحة للاستخدام الآدمى؟.. رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يوضح

أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مدى صلاحية الفراخ البرازيلي للاستخدام الآدمي، قائلاً: "إنه بمجرد وصولها إلى المنافذ البحرية الخاصة بنا، تخضع لمجموعة من التحاليل والاختبارات، كما هو منصوص عليه في القواعد الفنية الملزمة، سواء كانت مايكروبيولوجية أو كيماوية لضمان امتثالها والتزامها بتطبيق المعيار المصري.

وأضاف الدكتور طارق الهوبي خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة اليوم، أن طرق الفحص تكررت وتعددت؛ لضمان أنها خاضعة لمصفوفة من الاختبارات ومتوائمة مع فترات الصلاحية والمواصفة المصرية لفترات الصلاحية.

وكشف عن حقيقة خضوع كل ما هو مستورد للرقابة، وحقيقة صلاحية كل السلع للاستهلاك، قائلًا: "إنه بحسب القانون رقم (1) لعام 2017م، وهو قانون إنشاء الهيئة، فإن كل السلع المستوردة من خارج مصر، خاضعة لرقابة الهيئة، وغير مسموح باستثناء أو التجاوز عن فحص واختبار أي سلع غذائية ترد إلى الموانئ المصرية".

وأوضح أنه توجد لدينا مجموعة شكاوى في الهيئة، حيث نستقبل جزءا كبيرا من الشكاوى، عن طريق منظومة شكاوى موحدة بمجلس الوزراء، يتم استقبالها على البريد الإلكتروني، على الرقم الخاص بالشكاوى في الهيئة على الموقع الإلكتروني، على شبكة المعلومات الخاصة بالهيئة.