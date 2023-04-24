إصابة 3 أشخاص فى مركز قوص إثر مشاجرة بين عائلتين

شهدت منطقة الشيخ عتمان التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، اليوم الإثنين، مشاجرة بين عائلتين، وقد أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وانتقل رجال الأمن لمكان الإسعاف، وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال البحث الجنائي في قنا بسؤال شهود العيان، عن تفاصيل المشاجرة، والتحفظ على عدد من الأشخاص عقب السيطرة على طرفيها.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة الشيخ عتمان التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفي قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم.