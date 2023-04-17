إصابة 3 عمال في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 3 عمال، اليوم الإثنين، إثر انقلاب دراجتين ناريتين وتوك توك، بسبب السرعة الزائدة، وذلك بالطريقين الدائري والزراعي السريع “مصر-أسوان”، بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر محضر عن الحوادث للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري، أمام قرية ماقوسة التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان، بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة رجب عبد الناصر 59 عاما، عامل، مقيم بقرية طوخ الخيل.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع “مصر-أسوان”، أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد سيد 19 عاما، عامل، مقيم بمركز سمالوط، بنزيف وسحجات بالجسم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام مصنع سكر أبو قرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة علاء رجب 26 عاما، عامل، مقيم بقرية أتليدم باشتباه كسر وتم نقل المصابين الـ3 إلي المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجتين والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا قد شهد حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين الصفا، أمام مركز المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 جميعهم عمال.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2718 ن ر ج، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الصفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع شعبان محمد عبد الوارث 25 عاما، مقيم بقرية نزلة حسين في شرق النيل بمركز المنيا. كما أصيب 11 شخص، هم: عمرو حسين حنفي 40 عاما، عبد الله خالد 30 عاما، عماد ناصر 21 عاما، حسين محمد 32 عاما، رضا فولي 19 عاما، علي عمران 22 عاما، محمود محمد 20 عاما، محمد رجب 19 عاما، عبد الرحمن خالد 20 عاما، محمد أحمد 35 عاما علاء شعبان 29 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية نزلة حسين بشرق النيل.