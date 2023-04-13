الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 112 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 حالة من غير القادرين ضمن "حياة كريمة" من أهالى قرى كفوربلشاى بمركز كفرالزيات، وكوم عبود بمركز بسيون ، وكفرسبطاس والمنسى بمركز طنطا.

 

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، لافتا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات متنوعة صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك.

 

وأشار عبدالمتجلى، إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.


وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطط المستقبلية المقترحة لتنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2023-2024، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس علي سالم، مدير مديرية الطرق.

 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ خرائط الشوارع المقترح رصفها، مشيراً إلى إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تسهم في تحقيق سيولة للحركة المرورية.

 

توقيع الكشف الطبي على عشوائيات حالة غير القادرين ضمن حياة

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