زيارات منزلية لذوي الاحتياجات.. كيف دعم الرئيس السيسي ذوي الهمم؟

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تخصص زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة، لتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة خطوات في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم.

تمثيل ذوي الهمم في مجلس النواب

اشترط الدستور المصري وعملية إعداده عام 2014، لأول مرة، على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

تخصيص عام لذوي الهمم

في عام 2018، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، للتأكيد على رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.

مؤتمرات الشباب

بينما تنتهج الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار البناء مع الشباب، لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لهم.

مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أما في سبتمبر 2019، افتتح رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربياً وإفريقياً، فضلًا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة في المدارس.