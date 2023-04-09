مبادرة لـ"مستقبل وطن" لإفطار أكثر من 1350 من الأولى بالرعاية ببنى سويف

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حفل إفطار جماعي لأكثر من 1350 من أهالينا الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، ضمن مبادرة "هنفطر ونفرح أهالينا" التي أطلقها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الحزب في المحافظة وبعض أعضاءه في المراكز.

أقيم الاحتفال الذي جاء على مائدة واحدة بالاستاد الرياضي داخل مدينة بني سويف، بحضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية، والنائب أحمد سعد نويصر بأمانة التنظيم المركزية، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية: النائب نادر نسيم، النائبة منى عبد الله، النائب طه الناظر، الامناء المساعدين للحزب بالمحافظة، النائب عبد الله علي مبروك، النائب علي بدر، النائبة ميرفت ميشيل، النائب محمد سيد كامل، النائبة حنان سليمان، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة أمانة الحزب بالمحافظة، وبعض أعضاء الحزب وشبابه.

وقال النائب حسام العمدة، أمين الحزب ببني سويف، إن حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه الحزب وجمع أهالينا من الأولى بالرعاية والأيتام استهدف إدخال الفرح والبهجة في نفوسهم، وتحقيق الترابط والتلاحم وبناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور شريف عبد المنعم، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إن حفل الإفطار الجماعي تضمن تجهيز مائدة لإفطار 1350 للأطفال الأيتام، والأسر الأكثر إحتياجا، والأولى بالرعاية، بحضور قيادات الحزب في المحافظة وبعض أعضاءه في المراكز، ضمن مبادرة " هنفطر ونفرح أهالينا "، والتي أطلقها الحزب على مستوى الجمهورية،وأعقب الإفطار توزيع جائزة عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مقدمة من حزب مستقبل وطن.



يأتى ذلك فى إطار حرص، حزب مستقبل وطن، علي لم الشمل الأسرة المصرية وترسيخ العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع المصري، وتقديم كل ما يلزم للأسر الأكثر احتياجاً و الأولي بالرعاية.