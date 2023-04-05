أوقاف البحر الأحمر: توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر تسليم 30 طن من المواد الغذائية إلى مديرية التضامن، منها 12 طن ارز، و12 طن سكر و6 طن مكرونة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن البحر الاحمر، وسوف يستفيد منها 6 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر.

وسلمت مديرية أوقاف البحر الأحمر، الأربعاء الماضى، مديرية التضامن الاجتماعي، طناً واحدا من لحوم صكوك الإطعام، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وفي حضور الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد عبداللطيف مدير الإدارات.

وتم تشكيل لجان من التضامن الاجتماعي والأوقاف، لتوزيع هذه الكمية بالوحدات التابعة للتضامن، على الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية في مختلف مدن المحافظة.

من جنسيات مختلفة.. 7 آلاف سائح يصلون مرسي علم اليوم

علي جانب آخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الأربعاء، عدد 14 رحلة رحلة طيران دولية، علي متنها 6 آلاف سائح من جنسياتمختلفة، حيث تصل من عدة دول أوروبية وذلك ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، حتى نهاية الأسبوعالجاري، يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين حتى وصولهم للفنادق مقر إقامتهم.



كشفت جدول رحلات الطيران المقرر وصولها لمطار مرسي علم اليوم عن استعداد المطار لاستقبال رحلتين من المطارات الإيطالية بينهم رحلةمن مطار ميلانو، و3 رحلات من العاصمة التشيكية براغ، واخرى من سويسرا، ورحلة من النمسا، و7 رحلات من المطارات الالمانية.

كما تبين من الرحلات الأسبوعية الوافدة خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم، أن الرحلات تصل من 11 دولة أوروبية فى مقدمتها التشيكوألمانيا، وارتفعت معدلات الوصول خلال الأسبوع 10 رحلات عن الأسبوع الماضى.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءاتالأمنية وكذلك الصحية عليهم بطريق سريعة حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

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