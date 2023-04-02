«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الاستثمار فى الأحوال المناخية أصبح إلزاميًا وليس رفاهية

قال أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن هيئة الأرصاد الجوية عليها مسئولية كبيرة للمواطن في اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو في وسائل النقل على مستوى الدولة سواء في مجال النقل البحري أو الجوي والبري.

وأكد النائب أهمية الأرصاد الجوية على المستوى الاقتصادي في الزراعة والطاقة، قائلًا: «الاستثمار في الأحوال المناخية أصبح إلزاميًا وليس رفاهية، وعلى الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدعمه».

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلن أبوالعلا عن الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

واستعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.