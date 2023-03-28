الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بحضور نجوم ومسؤولي الأهلي .. تشييع جنازة والد حسين الشحات من السيدة نفيسة

جنازة والد حسين الشحات
جنازة والد حسين الشحات

شيع منذ قليل جنازة والد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة ظهر اليوم بحضور عدد من المسؤولين بالنادي الأهلي ووارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة بباب الوزير.

وكان أبرز الحاضرين للجنازة حارس مرمى الأهلي  مصطفى شوبير والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي امين الصندوق محمد سراج الدين ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الأقارب والأصدقاء.

وكان حسين الشحات قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من اليوم من خلال منشور كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه:"لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله ابويا الغالي ..ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. اسالكم الدعاء".

كما نعى عدد من نجوم كرة القدم الراحل وقدموا التعزية للاعب النادي الأهلي حيث قدم حارس مرمي النادي الأهلي أحمد شوبير التعازي للشحات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة والد اللاعب حسين الشحات ؛ خالص العزاء لأسرته”.

كما نعي إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق الشحات في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر قال فيها:" البقاء لله وحده وفاة والد كابتن حسين الشحات ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وخالص عزائي لاسرته الكريمه ويلهم اهله الصبر والسلوان.

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جنازة والد حسين الشحات حسين الشحات مسجد السيدة نفيسة جنازة والد لاعب النادي الأهلي مصطفى شوبير

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