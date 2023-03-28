الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج.. متابعون: «طارق لطفى عامل عظمة»

طارق لطفي
طارق لطفي

تصدرت الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج مؤشرات البحث على محركات البحث والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مذكرات زوج.

وصدم متابعو مسلسل مذكرات زوج من موقف “طارق لطفي” بعد ترك منزله وزوجته ومقابلة حبيبته السابقة لتنشأ قصة حب جديدة بين «رؤوف» و«مها»، ما جعل الحلقة تتصدر ترند “جوجل” وتطبيق “تويتر”.

تعليقات متابعي الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

وقال أحمد المتابعين: "أغنية حميد الشاعرى في تتر مذكرات زوج مبهجة أوي حاسة إنه بيكلم جيلنا وكأنه فاهمنا وفاقسنا ومتربيين على أيديه أغنية على مقاسنا كأني بسمع الأغنية من شريط كاسيت في العربية و إحنا شلة بنغني معاه".

وعلق أحدهم: "في الركن البعيد الهادي، طارق لطفي عامل ألذ حاجة لحد دلوقتي من غير أي دوشة".
 

مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة:   SD.
تردد آخر على النايل سات بجودة HD
التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الرابعة القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 مسلسل طارق لطفي رمضان 2023 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة احداث مسلسل مذكرات زوج 5

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

برلمانى: الرئيس حريص على تطبيق الديمقراطية.. والحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية

«الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الانتخابات دفعة قوية لإنجاح الحوار

أحمد الصغير عن رسالة الإمام: يبحث فى تاريخنا وهويتنا العربية والإسلامية

«مصر دولة التلاوة».. طه عبدالوهاب يكشف أنواع الأصوات الرجالى فى القراءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية