الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج.. متابعون: «طارق لطفى عامل عظمة»

تصدرت الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج مؤشرات البحث على محركات البحث والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مذكرات زوج.

وصدم متابعو مسلسل مذكرات زوج من موقف “طارق لطفي” بعد ترك منزله وزوجته ومقابلة حبيبته السابقة لتنشأ قصة حب جديدة بين «رؤوف» و«مها»، ما جعل الحلقة تتصدر ترند “جوجل” وتطبيق “تويتر”.

تعليقات متابعي الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

وقال أحمد المتابعين: "أغنية حميد الشاعرى في تتر مذكرات زوج مبهجة أوي حاسة إنه بيكلم جيلنا وكأنه فاهمنا وفاقسنا ومتربيين على أيديه أغنية على مقاسنا كأني بسمع الأغنية من شريط كاسيت في العربية و إحنا شلة بنغني معاه".

وعلق أحدهم: "في الركن البعيد الهادي، طارق لطفي عامل ألذ حاجة لحد دلوقتي من غير أي دوشة".



مواعيد مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

وشهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.