محافظ قنا يواصل الافتتاح التجريبي لمشروعات حياة كريمة بأبوتشت

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، سلسلة الإفتتاحات التجريبية لعدد من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و العقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والمهندس محمد على مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس مجدى أيوب مدير عام رى غرب قنا ، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.



حيث أطلق محافظ قنا إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية سمهود ، والذي يقع علي مساحة ٤٥٠ م ، يتكون من ثلاث طوابق ( الطابق الأرل يضم مركز تكنولوجي -والطابق الثاني يضم مكاب سجل مدني ، مكتب تموين ، مكتب شهر عقاري ، مكتب بريد - اما الطابق الثالث فيضم ، مكتب تضامن اجتماعي ، وحدة محلية ، مجلس محلي ) .



كما أطلق " الداودي " إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية سمهود ، والذي يتكون من طابقين ويضم ( جمعية زراعية - مكتب إرشاد - وحدة بيطرية ) لتقديم كافة الخدمات الزراعية لأهالي القرية.



وقال محافظ قنا، إن مركز أبوتشت شهد إنشاء ٥ مجمعات خدمات مواطنين ، و ٥ مجمعات خدمات زراعية بقرى بخانس، قصير بخانس، ابوشوشة، سمهود، القارة ، ويستفيد من خدمات تلك المجمعات حوالي ٤٥٠ ألف مواطن، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



وأضاف " الداودي " أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة ، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة، من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.