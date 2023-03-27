القاهرة الإخبارية: الأزمة الروسية الأوكرانية أشبه بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب

قال خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إن تحذيرات النمسا من فراغ جيوسياسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان، وعلى وجه الخصوص المنطقة الغربية منه، جاءت على لسان الرئيس النمساوي الذي يزور بلغاريا في هذه الأيام، ثم سيتوجه منها إلى مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف «أبو بكر» خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الحرب الروسية الأوكرانية خلقت جوًا أشبه بالحرب الباردة التي كانت بين الاتحاد السوفيتي والغرب.

منطقة البلقان تعد معبر أساسي في ملف الهجرة غير الشرعية

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن تلك الحرب جعلت الاتحاد الأوروبي والنمسا في القلب منه يتحسب من تمدد استراتيجي للصين وروسيا في مناطق تقع على تخوم الاتحاد الأوروبي، ومنها منطقة البلقان التي تعد معبر أساسي في ملف الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس النمساوي حذر من أهمية عدم ترك تلك المناطق للنفوذ الروسي والصيني، كما حذر المستشار النمساوي من أهمية الاهتمام بتلك المناطق، وعقد شراكات معها لكي تكون جسور تصب موجات الهجرة غير الشرعية التي تفد الاتحاد الأوروبي سواء من منطقة الشرق الأوسط، أو مناطق أوروبا الشرقية.