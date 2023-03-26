الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد الصاوى: تجربة «مذكرات زوج» مليئة بالتفاصيل وطارق لطفى ممثل مميز

الصاوي
الصاوي

عبّر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالاشتراك في تجربة «مذكرات زوج»، لافتا إلى أن العمل بمثابة تجربة مكتملة الأركان ومليئة بالتفاصيل المميزة.

وأشار «الصاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن العمل يناقش عددا من التفاصيل الحياتية بشكل دقيق وملىء بالكوميديا، وهو ما جعلنا نستمتع كثيرا عند تصويره، خاصة أنه عمل مكون من عدد حلقات على مقدار قصته، وهذا أفاد العمل على حد وصفه.

وعن التعاون مع طارق لطفي، قال إنه شخص محب للفن ويقدر من حوله، ويقدر الدور الذي يقدمه، وهذا أمر أسعدني كثيرا خلال تصويرنا للمسلسل، متمنيا أن ينال العمل النجاح الكبير خلال عرضه.

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادى، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

احمد بهجت الشركة المتحدة للخدمات الفنان خالد الصاوي الشركة المتحدة المتحدة للخدمات طارق لطفي عمر الشناوي

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وائل لطفي

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