السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مد أجل الحكم فى دعوى روتانا ضد شيرين عبدالوهاب لجلسة الغد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قررت، اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم على الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة «روتانا»، التي طالبت من خلالها بإلزام شيرين بـ دفع 10 ملايين جنيه كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 لجلسة الغد.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة «روتانا» دعوى ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة شيرين عبدالوهاب روتانا 10 ملايين جنيه الدعوى

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مد أجل الحكم فى دعوى روتانا ضد شيرين عبدالوهاب لجلسة الغد

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