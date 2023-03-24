الطفل أحمد وهدان يتحدث لـ«الدستور» عن دوره فى مسلسل «الصفارة»

يؤدي الطفل أحمد وهدان دور أحمد أمين وهو صغير فى مسلسل "الصفارة" والذي يعرض على قنوات "دي إم سي" في رمضان 2023، يقول الطفل أحمد وهدان لـ"الدستور" إنه أدى من قبل دور مع أحمد أمين في مسلسل "ما وراء الطبيعة".

أضاف الطفل أحمد وهدان خلال تصريحاته الخاصة لـ"الدستور": "الدور بالنسبة لي كان جميل جدًا والمشاهد كانت ممتعة وتضحك، واصفاً العمل مع أحمد أمين بأنه لذيذ".

وأشار خلال تصريحاته: "كل مشاهدي كانت مع الأستاذ محمود البزاوي والعمل معه رائع جدًا".

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة "دي إم سي".

مسلسل "الصفارة" تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.