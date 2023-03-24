الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بتكلفة 32 مليون جنيه فى البحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة
افتتاح مسجد بالبحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة 12 مسجدًا جديدًا بمراكز: "أبوالمطامير - حوش عيسى - الدلنجات -  كفر الدوار - إيتاي البارود - أبوحمص - دمنهور" بتكلفة 32 مليون و950 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 

وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.    

وأكد الدكتور محمد أبووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الشيخ قاسم بقرية النمرية بأبوالمطامير على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد الكبير  توفيق الحكيم- حوش عيسى على مساحة 500 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد النور المحمدي - المسين - الدلنجات مساحة 107 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد مهدي الفقي- الحاجر - كفر الدوار على مساحة 216 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه. 

كما تم افتتاح مسجد الطرح الكبير - كفر الدوار على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، مسجد بقرية الشعراوى بمركز حوش عيسى على  مساحة 700 م2 وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، ومسجد براوية الكريون بمركز كفر الدوار على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه، ومسجد عقل - الكريون - كفر الدوار على مساحة 163 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد الرحمن البحري - الرملة - إيتاي البارود على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، ومسجد عباس حجازي - بلقطر الغربية - أبوحمص على مساحة 219 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد القرناص بمنشأة الوكيل بدمنهور على مساحة 270 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، مسجد الفقهاء - نصر الله - أبوحمص على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "الصوم ومكارم الأخلاق" أن شهر رمضان الفضيل موسم النفحات الربانية والعطايا الإلهية، والصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم، فالعبادات لا تؤتى ثمرتها الحقيقية إلا إذا هذّبت وقوّمت سلوك صاحبها.

ومن لم ينهه صيامه عن سيئ الأخلاق من الكذب والغش والغدر والخيانة والاحتكار وأكل الحرام واستغلال أزمات الناس فلا صيام له.

12 مليون جنية أبو المطامير الجهود الذاتية البارود الحصول على بالبحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 وأسعار اللحوم الأبرز على «جوجل»

تحرير 1793 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

منح ومنصة للأنشطة الطلابية.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد في 3 مراكز ببني سويف

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقي سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس