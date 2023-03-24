افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بتكلفة 32 مليون جنيه فى البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة 12 مسجدًا جديدًا بمراكز: "أبوالمطامير - حوش عيسى - الدلنجات - كفر الدوار - إيتاي البارود - أبوحمص - دمنهور" بتكلفة 32 مليون و950 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبووكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد الشيخ قاسم بقرية النمرية بأبوالمطامير على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد الكبير توفيق الحكيم- حوش عيسى على مساحة 500 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد النور المحمدي - المسين - الدلنجات مساحة 107 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد مهدي الفقي- الحاجر - كفر الدوار على مساحة 216 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الطرح الكبير - كفر الدوار على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، مسجد بقرية الشعراوى بمركز حوش عيسى على مساحة 700 م2 وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، ومسجد براوية الكريون بمركز كفر الدوار على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه، ومسجد عقل - الكريون - كفر الدوار على مساحة 163 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد الرحمن البحري - الرملة - إيتاي البارود على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، ومسجد عباس حجازي - بلقطر الغربية - أبوحمص على مساحة 219 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد القرناص بمنشأة الوكيل بدمنهور على مساحة 270 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، مسجد الفقهاء - نصر الله - أبوحمص على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "الصوم ومكارم الأخلاق" أن شهر رمضان الفضيل موسم النفحات الربانية والعطايا الإلهية، والصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم، فالعبادات لا تؤتى ثمرتها الحقيقية إلا إذا هذّبت وقوّمت سلوك صاحبها.

ومن لم ينهه صيامه عن سيئ الأخلاق من الكذب والغش والغدر والخيانة والاحتكار وأكل الحرام واستغلال أزمات الناس فلا صيام له.