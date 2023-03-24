انفجار «الكاوتش» يقلب «ربع نقل» بـ15 راكبًا فى المنيا.. وفاة وإصابات

شهد مركز ملوي في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ثاني أيام رمضان، حادثاً مروعاً، حيث انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

وكشفت المعاينات والتحريات الأولية عن أن سبب الحادث هو انفجار الإطار الخلفي الأيسر، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بالانتقال والفحص تبيّن وقوع الحادث شرق كوبري ملوي الجديد، ما أسفر عن مصرع «عبدالصبور. م» 44 عاماً، مقيم بمركز دير مواس.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً وهم: علاء. ح 49 عاما مقيم بأبوقرقاص، وحسام. ن 42 عاما، وعبدالباري. ش 42 عاما، ومحمد. ح 43 عاما، ووليد. ر 40 عاما، وعلي. ض 45 عاما، ومحمد. ر 40 عاما، وفتحي. ع 59 عاما، وعماد. س 45 عاما، ومحمد. ع 49 عاما، وإسماعيل. د 49 عاما، وأحمد. ا 47 عاما، ومحمود. م 42 عاما، ومتولي. ع 40 عاما، وجميعهم يقيمون في قرى مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتقرر خروجهم عدا ثلاثة مصابين باشتباه ارتجاج، وكسور وكدمات، وتم التحفظ على السيارة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.