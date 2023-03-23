«حياة كريمة» بالفيوم تبدأ توزيع 26000 كرتونة مواد غذائية (صور)

بدأت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، فى توزيع كراتين المواد الغذائية بالمحافظة بإجمالي ٢٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين.

وقال الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، إنه تم توزيع الكراتين ضمن المبادرة الرئاسية "كتف فى كتف" والتى أطلقها رئيس الجمهورية، والتى تستهدف توزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم بدء فعالية التوزيع بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومهندس محمد عمر مكرم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد ماهر جمعية صلاح الدين، وعدد من متطوعي المؤسسة.

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