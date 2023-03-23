الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى: ماس كهربائى وراء وفاة زوجين وتفحم شقة بأوسيم

حريق
حريق

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات داخل غرفة النوم وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق اندلع دخل شقة سكنية بشارع أبو جبل بمنطقة أوسيم، مما أسفر عن وفاة زوجين داخل غرفة نومهما، وتفحم بعض محتويات الشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة أوسيم، مما أسفر عن مصرع زوجين.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة زوجين داخل غرفة النوم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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