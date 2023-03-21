السيطرة على حريق هائل داخل منزل بمنطقة خاتم المرسلين بالجيزة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق عقار خاتم المرسلين، حيث نشب منذ قليل حريق هائل داخل عقار سكني بمنطقة خاتم المرسلين بالجيزة، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق و إخلاء المنزل من المواطنين عن طريق السلالم الهيدروليكية.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، ويتسبب خلالها الماس الكهربائي في نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت التوصيات كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائي.

وتتمثل تلك الأخطاء فيما يلي:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدي لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئي.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تمامًا، وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحًا أثناء تشغيلها، ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين، ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم.

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية فى الغرفة بحوالي متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الأرضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة استخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.

- كثرة تشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

- تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

- تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربي.

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أي جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار تجنبًا لإندلاع الحرائق في المنازل أو المنشآ.