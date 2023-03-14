الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لإمداد أوكرانيا بالأسلحة.. زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي بـ2.2 مليار يورو

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

 أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي الذي يتم من خلاله دفع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بمقدار 2,2 مليار يورو، ليصل إلى 7,979 مليار يورو بحلول عام 2027.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي فى بيان  الثلاثاء، إنه صدق على قرار رفع السقف المالي لصندوق السلام الأوروبي الأمر الذي سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية الإضافية.

وطالب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتخصيص مليار يورو من هذا الصندوق لتعويض الإمدادات الطارئة للذخيرة لكييف من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي من الاحتياطيات الاستراتيجية الخاصة بها.

- تمديد قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر جديدة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد سريان مفعول قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال الاتحاد إنه في ضوء الأعمال المستمرة التي تقوض وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، يجب تمديد القرار بشأن العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية لمدة 6 أشهر أخرى.

الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي أوكرانيا إمدادات الأسلحة روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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