الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير مركز الزراعة التعاقدية: إعادة النظر في منظومة تسعير المحاصيل

محاصيل
محاصيل

قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة يتابع بشكل يومي خطة النهوض بزراعات المحاصيل الزيتية، وقد وجه بالتوسع في برامج التعاقد مع المزارعين في جميع المحافظات لتسويق أكبر كمية من المحصول وتحقيق عائد مجزي بهدف حث المزارعين على زيادة المساحات والأقوال على زراعة المحاصيل خلال الموسم الجاري.

وأضافت مدير مركز الزراعة التعاقدية  في تصريحات لـ "الدستور"، ان الوزارة قررت إعادة النظر في منظومة تسعير الحاصلات الزراعية وأن الدولة تصر على الارتقاء بمنظومة الزراعات التعاقدية في مصر وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المزارعين، كما أن مركز الزراعة التعاقدية مكلف أيضا بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة بتوفير الممارسات الزراعية المطلوبة ، وتوفير كميات من التقاوي اللازمة والمعتمدة للمزارعين، وذلك لدعم خطة الدولة في النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والعمل على زيادة قاعدة المتعاملين من القطاع الخاص مع المزارعين.

- خطة للنهوض بالمحاصيل الزيتية وتوفير كميات التقاوي

وكان قد أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قال إن وزارة الزراعة أعدت خطة للنهوض بالمحاصيل الزيتية وتوفير كميات التقاوي اللازمة للمساحات المستهدفة على مستوى الجمهورية وتضمن الخطة تكليف مركز الزراعات التعاقدية بالتوسع في برامج التعاقدات مع المزارعين بأعلى الأسعار، وبما يتناسب مع الأسعار العالمية وتوفير منظومة تسويق قوية تحقق أقصى عائد للمزارعين،إضافة إلى إقرارها ضمن الحوافز التي توفرها الدولة للنهوض بالمحاصيل الزيتية .

وقال " الشناوي" في تصريحات لـ "الدستور" ان الوزارة حددت الانتهاء من البرنامج الزمني للخطة الجديدة خلال نهاية العام الجاري، كما يجري التنسيق مع وزارة التموين، وكذلك شركات القطاع الخاص على شراء جميع الكميات المنزرعة من المحاصيل الزيتية ممثلة في فول الصويا وعباد الشمس والتي كانت ضمن البنود التي تضمنتها خطة وزارة الزراعة للنهوض بمنظومة تصنيع الأعلاف وتصنيع الزيوت مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لجميع الجهات المعنية بافساح المجال للمستثمرين بالقطاع الخاص للتوسع في قطاع التصنيع، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والتي يأتي على رأسها تصنيع زيوت الطعام .

الزراعة التوسع برامج التعاقدية للمحاصيل الزيتية المزارعين

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وائل لطفي

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