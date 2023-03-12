برلمانية مستقبل وطن تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

عقدت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، مساء اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة عمل الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية، وعضو مجلس الشيوخ، كما حضر الاجتماع أعضاء الأمانة المركزية والأمناء المساعدين وأمناء المحافظات، وعدد من قيادات ونواب الحزب.

شهد اللقاء مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية، وبحث خطة عمل المرحلة القادمة وفق إطار الخطة العامة الموضوعة للحزب.

وشهدت الاجتماع أبرز محاور الخطة؛ عقد صالون شهري مع أحد الوزراء، وعقد ندوات دورية حول القضايا والمشكلات العامة التي تتطلب تدخل البرلمان، كما شهد اللقاء الحديث عن اكتمال التشكيلات، والالتزام بأفضل وأدق المعايير في اختيار الأعضاء بما يتماشى خطة الحزب في تقديم كوادر وطنية ومؤهلة لها قبول بالشارع.

من جانبه شدد المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، على ضرورة تعزيز التواصل بين الأمانة والنواب وعمل حلقة وصل قوية للترابط مع الشارع وتعميق التواصل مع المواطنين.

وأوضح المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكافة التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع.

قال محمد صبري، إن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يتوافق مع طموحات الحزب في الحفاظ على ثقة الشارع في تجربة مستقبل وطن.

وأضاف المهندس محمد صبري، أن أعضاء الأمانة يجب أن يمثلوا حائط صد قوي في مواجهة الشائعات التي تحوم حول البرلمان وتحاول النيل من إنجازاته التشريعية وجهوده الرقابية.