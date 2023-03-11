«تحكيم الدوم» يختار 4 متسابقين للتصعيد إلى التصفيات النهائية

اختارت لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم في موسمه الثاني، والتي تشكلت من الفنان حميد الشاعري، الفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، 4 متسابقين للتصعيد للتصفيات النهائية، وهم: مصطفى ذكري، أماني سمير، منعم يوسف، تمارا عماد.

نصائح لجنة التحكيم للمتسابقين

ووجه أعضاء لجنة تحكيم فئة الغناء مجموعة من النصائح للمتسابقين، في مرحلة التصفيات النصف نهائية بالبرنامج.

من جانبه، قال الفنان حميد الشاعري، عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم:" بجهز نفسي قبل الحفلات بالهدوء الذي يسبق العاصفة؛ لأن الواحد بيدخل بحماس، وبقول للشباب مفيش مجال للخطأ، أكنكم في البيت هتقدموا أحسن ما عندكم.

ووجهت الفنانة أنوشكا بعض النصائح للمتسابقين بـ برنامج الدوم، قائلة: وقفة المسرح مقدسة بالنسبة ليا، والتحضير لازم يبقى قبل الصعود بأيام، ولازم يكون فيه تركيز مع النفس.

عن برنامج الدوم

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.