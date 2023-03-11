السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تحكيم الدوم» يختار 4 متسابقين للتصعيد إلى التصفيات النهائية

الدوم
الدوم

اختارت لجنة تحكيم مسابقة الغناء ببرنامج الدوم في موسمه الثاني، والتي تشكلت من الفنان حميد الشاعري، الفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، 4 متسابقين للتصعيد للتصفيات النهائية، وهم: مصطفى ذكري، أماني سمير، منعم يوسف، تمارا عماد.

 

نصائح لجنة التحكيم للمتسابقين 

ووجه أعضاء لجنة تحكيم فئة الغناء مجموعة من النصائح للمتسابقين، في مرحلة التصفيات النصف نهائية بالبرنامج.

 

من جانبه، قال الفنان حميد الشاعري، عضو لجنة تحكيم برنامج الدوم:" بجهز نفسي قبل الحفلات بالهدوء الذي يسبق العاصفة؛ لأن الواحد بيدخل بحماس، وبقول للشباب مفيش مجال للخطأ، أكنكم في البيت هتقدموا أحسن ما عندكم.

 

ووجهت الفنانة أنوشكا بعض النصائح للمتسابقين بـ برنامج الدوم، قائلة: وقفة المسرح مقدسة بالنسبة ليا، والتحضير لازم يبقى قبل الصعود بأيام، ولازم يكون فيه تركيز مع النفس.

 

عن برنامج الدوم 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 11 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

بأربع قذائف.. القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 11 مارس 2023

واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب