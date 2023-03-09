الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ميديا هب» تطلق البرومو الرسمي لمسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

رمضان
رمضان

أطلقت شركة ميديا هب البرونو الرسمي لمسلسل جعفر العمدة والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

يظهر محمد رمضان في مسلسله الجديد لهذا العام بشخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يعيش في حي السيدة زينب ومتزوج من 3 سيدات.

وتستكمل قصة المسلسل الرمضاني لمحمد رمضان في 2023 أنه يعاني من أحزان عدم عودة ابنه المختطف منذ 20 عامًا، وبهذا يكون مسلسله "العمدة" من أهم الأعمال في قائمة مسلسلات رمضان 2023 والذي يعود به للتعاون مع المخرج محمد سامي.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريا على قناة “DMC” في شهر رمضان المقبل، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان، كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته، وكذلك أشقاؤه وأقاربه الذين يعيشون في نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر ريحانة، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد طاش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

https://fb.watch/j9Ts_DX5A5/

 

ابن محمد رمضان ابنة اهم المسلسل الرمضاني المخرج محمد سامى المس السيناريو والحوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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