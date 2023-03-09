الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مارس.. أولى جلسات دعوى شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات النقابة

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي

حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية، للنقابات المهنية، جلسة 12 مارس الجاري لنظر الدعوى رقم 35768 لسنة 77 قضائية والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإسقاط قيد وشطب أحمد مهران، محامي عبدالله رشدي.

جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من لجنة القيد.

واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه، جاء في صحيفة الدعوى، أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات.

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