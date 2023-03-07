الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 2.6 مليار دولار صادرات زراعية خلال 11 شهرًا

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات السلع الزراعية إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 205.1 مليون دولار بنسبة 8.3%.

وجاءت صادرات قطن غير مندوف ولا ممشط فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع الزراعية بقيمة 231.7 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، مقابل 156.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 75.069 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 47.9%، يليها صادرات بصل طازج بقيمة 117.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 77.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 40.5 مليون دولار بنسبة 52.4%.

سجلت صادرات مصر من رومان طازج 100.3 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 58.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار بنسبة 72.7%، كما سجلت صادرات مانجو طازجة 69.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 35.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1 مليون دولار بنسبة 96.9%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرات السلع الزراعية صادرات قطن الاحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«الصحة»: خروج 12 مصابًا فى حادث قطار قليوب بالقليوبية

الباز: ما قاله أبوتريكة عن محمد صلاح يكشف حقده ووجهه الإخوانى

مع اقتراب موعده.. هل سيحضر «ويل سميث» حفل الأوسكار 2023؟

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

حالتا وفاة و20 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار قليوب

«تمكين وتأهيل».. كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم المرأة المصرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين