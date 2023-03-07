«الإحصاء»: 2.6 مليار دولار صادرات زراعية خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات السلع الزراعية إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 205.1 مليون دولار بنسبة 8.3%.

وجاءت صادرات قطن غير مندوف ولا ممشط فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع الزراعية بقيمة 231.7 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، مقابل 156.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 75.069 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 47.9%، يليها صادرات بصل طازج بقيمة 117.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2022 مقابل 77.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 40.5 مليون دولار بنسبة 52.4%.

سجلت صادرات مصر من رومان طازج 100.3 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 58.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.2 مليون دولار بنسبة 72.7%، كما سجلت صادرات مانجو طازجة 69.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 35.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1 مليون دولار بنسبة 96.9%.