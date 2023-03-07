صيحات غاضبة ضد تشارلز في كولشيستر تتهمه بهدر أموال بريطانيا

واجه الملك تشارلز الثالث، احتجاجات غاضبة وتذمر من المواطنين، خلال زيارته التي أجراها اليوم الثلاثاء، إلى كولشيستر.

وصاح بعض المواطنين في وجه الملك الذي ينتظر حفل تنصيبه في مايو المقبل، قائلين:" ليس ملكي".

كان الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا، يخرجان من السيارة بعد وصولهما إلى مدينة إسيكس في كولشيستر، التي تم سكها حديثًا بينما لوح المتظاهرون باللافتات وصرخ أحدهم عبر مكبر الصوت "رد على منتقديك يا تشارلز".

كما قال المتظاهرون "لماذا تهدر أموالنا؟"، و "ألا تؤمن بديمقراطية تشارلز؟".

ولوح الملك تشارلز للحشود المتجمعة قبل أن يمر من بوابة إلى أراضي قلعة كولشيستر ، لكنه لم يبد اهتماماً بالمحتجين الذين كانوا يقفون على الجانب الآخر من الطريق خلف ضباط الشرطة.

مُنحت كولشيستر مكانة المدينة خلال احتفالات Queen's Platinum Jubilee العام الماضي وأصبحت رسميًا مدينة في نوفمبر.

والتقى حرس الشرف وتلاميذ المدارس بتشارلز وكاميلا داخل أراضي القلعة وهم يلوحون بأعلام الاتحاد.

وسلمت إحدى التلميذات للملك رسما له، وكتبت فوق الصورة عبارة "أفضل ملك"، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.

وقال رئيس بلدية كولشيستر، تيم يونغ، للملك خلال حفل استقبال: "لا يمكن للكلمات أن تصف ما يعنيه لنا وجودك هنا".

وخارج القلعة، كشف الملك عن اسم أحدث إضافة لحديقة حيوان كولشيستر، وحيد القرن الأبيض الصغير دارا، عن طريق سحب حبل لسحب المواد التي غطت الاسم على الحامل.