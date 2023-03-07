شاندو: سأعود للساحة بقوة.. وأحضر الآن لعمل مع عصام كريكا

قال المطرب شاندو ، الشهير بأغنية "السنجلاب"، إنه يستعد الآن لعمل أغنية جديدة مع الفنان عصام كاريكا، وأنه سيعود للساحة الفنية بقوة بعد غياب طال لسنوات.

"شاندو"

وأكد المطرب شاندو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه غلب قلبه على عقله لفترة كبيرة، وهذا الترجيح للقلب سبب غيابة الفني لسنوات، حيث بعد عن النشاط الفني نظراً لعدم وجود أعماله فنية مناسبة له.

"السنجلاب"

وأضاف في حديثه، أن الإنسان يحارب للوصول للتوازن بين العقل والقلب، لافتاً إلى أنه حاليا أحضر لأعمال جديدة وسأعود مرة أخرى للعمل الغنائى.

وأشار إلى، أنه يحضر الآن لأغنية جديدة بعنوان "لو حد قاله تعالى محتاجلك"، كما أنه يعمل في الكثير من المجالات الحرة غير الغناء، وذلك بسبب اختلاف شخصيته طوال السنوات الماضية بصورة كبيرة، حيث أصبح لديه قدر من التوازن بين العقل والقلب دون ترجيح أي طرف على الآخر.