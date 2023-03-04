عودة تاريخية.. أرسنال يرفض التخلى عن صدارة البريميرليج بريمونتادا أمام بورنموث

قدم أرسنال ريمونتادا تاريخية على حساب نظيره بورنموث بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وحول من جديد الجانرز تأخره في بداية الشوط الثاني بهدفين، إلى فوز قاتل بثلاثية في الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع.

وحافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما وقع بورنموث في المركز قبل الأخير بـ21 نقطة.

الشوط الأول

وتقدم بيلينج لبورنموث مبكرًا في الدقيقة الأولى، من اللقاء بعد ضربة البداية بعد عرضية أوتارا ليباغت دفاعات أرسنال مبكرًا.

وبات هدف بيلينج ثاني أسرع هدف في تاريخ البريميرليج بعد هدف شاي يونج لاعب ساوثهامبتون في مرمى واتفورد.

وفي الدقيقة 3، رد أرسنال بهجمة خطيرة حيث سدد أوديجارد وساكا وتألق حارس بورنموث نيتو على مرتين في التصدي لكرتهم.

وفي الدقيقة 19 أضاع بورنموث الهدف الثاني، من انفراد تام لأوتارا بمرمى رامسدال الذي تألق في التصدي للكرة.

وواصل أرسنال خطورته في الدقيقة 23 من ركلة حرة نفذها أوديجارد مرت بجوار مرمى نيتو.

وبالدقيقة 37، سدد زينتشنكو كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بدفاعات بورنموث وخرجت إلى ركنية.

الشوط الثاني

عاد بورنموث للتقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 57، من رأسية سينسى من ركنية في بداية الشوط.

وعاد أرسنال بثلاثية بداية من الدقيقة 62 بعدما سدد توماس بارتي كرة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من رأسية سميث روي.

وفي الدقيقة 70 عادل بن وايت النتيجة لأرسنال بتسديدة داخل منطقة الجزاء، حاول نيتو الإمساك بها لكنها تجاوزت المرمى.

وبالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سدد نيلسون البديل هدف الفوز من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك نيتو.